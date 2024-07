"Bessene" Studentin litt "nur" an Dengue-Fieber

Eine britische Studentin hielt das Dengue-Fieber für einen üblen Kater. Bald machte sie das Virus aber derart krank, dass ihre Freunde dachten, sie sei "besessen", weshalb sie schon einen Priester rufen wollten.

Die 22-jährige Studentin Cara Pyperwent fühlte sich "wie von einem Bus überfahren", als sie im Urlaub auf Bali am Dengue-Fieber erkrankte. Sie bekam hohes Fieber, Kopfweh, Muskelschmerzen und extreme Müdigkeit - alles typische Symptome des Dengue-Fiebers.

Eine ihrer Freundinnen hat ein Handy-Video aufgenommen, in dem Pyperwent wie wild mit den Armen herumfuchtelt und imaginäre Fliegen erschlagen will. Das versetzte sie in höchste Alarmbereitschaft. Sie und der Rest der Gruppe wollte sogar einen Priester zu Hilfe rufen, weil sie kurzfristig dachte, Pyperwent sei "besessen".

Dengue-Fieber als Auslöser

Pyperwent selbst dachte hingegen, sie leide am einem üblen Kater, den sie dem Alkoholkonsum am Vorabend zuschrieb. "Ungefähr zwei Wochen nach Beginn unseres Urlaubs überkam mich buchstäblich eine willkürliche Übelkeit", verriet sie der Zeitung "Daily Mail".

"Ich dachte, ich sei nur erschöpft wegen der Zeitverschiebung oder weil ich getrunken hatte... Ich weiß nicht, ob ich in meinem Traum halluziniert habe oder was auch immer, aber das war einer der ersten Tage, an denen ich diese Krankheit bekam." Nach fünf oder sechs Tagen hatte sich die Studentin allmählich erfangen, nach über einer Woche ging es ihr signifikant besser. Heute kann sie bereits über den Vorfall lachen.

Die Geschichte ging inzwischen viral und sorgte weltweit für Aufsehen.

Gefährliches Virus

Dengue ist ein potenziell tödliches Virus, das von infizierten Moskitos übertragen wird und um 1700 als "Knochenbrecherfieber" bekannt war, weil es starke Schmerzen in den Muskeln und Gelenken verursachen kann, eines der Symptome. Es ist in Mittel- und Südamerika, der Karibik und Südostasien endemisch.

In den meisten Fällen treten die Symptome zwischen vier und 10 Tagen nach dem Stich einer infizierten Mücke auf. Typischerweise äußert sich eine Dengue-Infektion durch grippeähnliche Symptome, wobei die Patienten zwei bis sieben Tage lang unter Fieber leiden, das in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreichen, abfallen und dann wieder ansteigen kann.

In den ersten Tagen kann dies von einer Gesichtsrötung begleitet sein. Weitere häufige Symptome in diesem Stadium sind starke Kopfschmerzen, Schmerzen hinter den Augen, Muskel- und Gelenkschmerzen - die der Krankheit den Beinamen "Knochenbrecher" einbrachten -, Übelkeit und Erbrechen sowie geschwollene Drüsen.