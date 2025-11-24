Frau von gerettetem Hirsch getötet

Jodi P. (64) aus dem US-Bundesstaat Ohio liebte Tiere und kümmerte sich um eine Schar von Hirschen. Sie zog die Jungtiere wie eine Mutter groß. Doch nun wurde sie ausgerechnet von einem dieser brutal getötet.

Alles fing mit einem traumatischen Erlebnis im Jahr 2013 an. Damals wurde Jodi P. Zeugin, wie eine Hirschkuh auf einer Landstraße von einem Auto getötet wurde. Sie fand daneben ein verzweifeltes kleines Kalb. Es versuchte, seine leblose Mutter zum Aufstehen zu bringen.

Der Vorfall bewegte Jodi. Sie entschied sich, das kleine Tier mit der Flasche großzuziehen. Zwei Jahre später bekamen die Behörden davon mit und drohten ihr, den jungen "Wheezer", so nannte sie das Tier, zu töten. Die US-Amerikanerin hatte eine Idee. Sie gründete einfach ein komplettes Rehabilitationszentrum für Hirsche. Somit durfte Jodi legal sich um "Wheezer" kümmern.

Ein Hirsch wird zu ihrem Verhängnis

In den kommenden Jahren kamen weitere Hirsche in die Auffangstation in der Gemeinde Stewartsville. Manche waren verletzt, andere waren verwaiste Kälber. Jodi baute ihr fünf Hektar großes Gelände immer weiter aus. Die Bindung zwischen ihr und den Hirschen wurde immer enger.

Am 15. November erhielt die Polizei einen Notruf. Laut der unter anderem "The Sun" rief ein Familienmitglied von Jodi und meldete den Beamten, dass sie von einem ihrer Hirsche angegriffen worden sei.

Bei ihrem Eintreffen befand sich die US-Amerikanerin schwer verletzt im Tiergehege. Was genau passierte, ist derzeit unklar. Offenbar drehte einer der Hirsche durch. Die Polizisten mussten das aggressive Tier erschießen, um zur Verletzten zu kommen. Doch leider erreichten sie die 64-Jährige zu spät. Sie war schon tot.