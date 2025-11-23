Bei Treibjagd: Zwei Spaziergänger angeschossen

Zwei Spaziergänger bei Treibjagd versehentlich verletzt.

In Großefehn im deutschen Landkreis Aurich sind zwei Spaziergänger bei einer Treibjagd leicht verletzt worden.

Mit Hund im Wald

Das Paar – ein 45-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau – war mit seinem Hund im Wald am Verlorenenweg unterwegs, als sich ein Schuss löste und beide getroffen wurden.

Schrotladung traf Spaziergänger

Wie die Polizei mitteilte, fand in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Treibjagd statt. Eine beteiligte Jägerin gab gegenüber den Einsatzkräften an, den Schuss abgefeuert zu haben. Die Schrotladung traf die Spaziergänger, die jedoch nur leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Gegen die 40-jährige Jägerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.