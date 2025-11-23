Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Jäger
© getty/Symbolbild

Ein Versehen

Bei Treibjagd: Zwei Spaziergänger angeschossen

23.11.25, 17:02
Teilen

Zwei Spaziergänger bei Treibjagd versehentlich verletzt. 

In Großefehn im deutschen Landkreis Aurich sind zwei Spaziergänger bei einer Treibjagd leicht verletzt worden.

Mit Hund im Wald 

Das Paar – ein 45-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau – war mit seinem Hund im Wald am Verlorenenweg unterwegs, als sich ein Schuss löste und beide getroffen wurden.

Schrotladung traf Spaziergänger 

Wie die Polizei mitteilte, fand in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Treibjagd statt. Eine beteiligte Jägerin gab gegenüber den Einsatzkräften an, den Schuss abgefeuert zu haben. Die Schrotladung traf die Spaziergänger, die jedoch nur leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Gegen die 40-jährige Jägerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden