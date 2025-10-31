Betriebsstörung am Flughafen! Drohne sorgt für Chaos

Wegen der Sichtung einer Drohne ist es am Berliner Hauptstadtflughafen BER am Abend zu Verspätungen und Störungen im Flugbetrieb gekommen.

Nicht starten konnten etwa Flieger nach Basel, Oslo und Barcelona. Ein Flugzeug von London in Richtung Berlin wurde nach dpa-Informationen Hamburg umgeleitet. Der Pilot berichtete den Passagieren von Drohnen. Laut Flugplan auf der Internetseite wurden auch Flieger aus Stockholm, Antalya und Helsinki umgeleitet.

Wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei Brandenburg nach ersten Erkenntnissen sagte, rief ein Zeuge an, weil er eine Drohne in der Nähe des Flughafens sah. Auch die Besatzung eines Funkstreifenwagens habe eine Drohne gesehen. Das Fluggerät sei dann aber nicht mehr feststellbar gewesen. "Aktuell fliegt sie nicht mehr", sagte die Sprecherin in Potsdam.

Zunahme der Drohnensichtungen

Die Zahl der Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört.