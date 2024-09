Blutiger Machtkampf um Online-Giganten: Streit in Russland eskaliert tödlich

Wladislaw Bakaltschuk, Teil des Besitzer-Ehepaares, versuchte mit Hilfe einer Gruppe tschetschenischer Männer gewaltsam Zugang zum Büro seiner Noch-Ehefrau Tatjana Bakaltschuk, der anderen Hälfte des Paars, zu erzwingen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften, bei der Schüsse fielen.

Zwei Wachleute wurden getötet, mehrere Personen verletzt und über dreißig Beteiligte verhaftet, wie die russischsprachige Zeitung "Kavkaz.Realii" berichtet. Ursache des Konflikts war nicht nur die zerrüttete Ehe, sondern auch eine geplante Fusion zwischen Wildberries und der Werbeagentur Russ Outdoor, deren Umsatz im Vergleich zu dem des Onlinehändlers jedoch deutlich geringer ausfällt.

Im Hintergrund des Dramas stand die Scheidung des Ehepaares Bakaltschuk, das gemeinsam Wildberries gegründet hatte. Tatjana, der 99 Prozent der Unternehmensanteile gehören, plante, gemeinsam mit den Besitzern von Russ Outdoor das fusionierte Unternehmen zu leiten. Wladislaw, dem nur ein Prozent der Anteile zusteht, versuchte, dies zu verhindern.

After Kadyrov embarrassed himself across all of Russia with his pompous promise to return Wildberries (a Russian version of Amazon) to Vladislav Bakalchuk, the puppet of the Russians, those in the Kremlin couldn't come up with anything better than attempting a hostile takeover.. pic.twitter.com/7k1loTlE5Y