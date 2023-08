Bluttat in Griechenland: Deutsche Touristin erschossen

In Griechenland soll eine 58 Jahre alte deutsche Touristin erschossen worden sein.

Laut dem staatlichen Nachrichtensender "ERTNews" kam ein 58-jährige Deutsche vor elf Tagen durch eine Schussverletzung ums Leben. Eine Obduktion habe aufgrund der hohen Arbeitsauslastung in der mittelgriechischen Stadt Larisa erst mit Verzögerung stattgefunden. Dabei stellten die Mediziner eine Schusswunde, die Brust, Herz und Lunge verletzt haben, fest. Die Behörden gehen nun von Mord aus und legen ihren Schwerpunkt der Ermittlungen laut Berichten auf den Freundes- und Familienkreis.

Sie sei bereits fünf Stunden tot gewesen, bevor ihr Ehemann sich an die Behörden gewandt habe. Gefunden worden sei sie am Strand Milina in der Region Pilion. Woher genau die Frau stammt, ist derzeit noch unbekannt.