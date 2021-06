Zu einer Bluttat unklaren Ausmaßes kam es am Freitagabend in Würzburg. Es gibt mindestens drei Tote und mehrere Verletzte.

In Würzburg kam es am Freitagabend zu einer Bluttat. Das Ausmaß des Unglücks ist noch nicht bekannt. Mit genaueren Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück.

Mehrere Verletzte

Zu einer Bluttat größeren Ausmaßes dürfte es am Freitagnachmittag bzw. -abend in der Würzburger Innenstadt gekommen sein. Nach Angaben der Polizei wurden in der rund 127.000 Einwohner zählenden Stadt in Bayern mehrere Menschen verletzt. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz, hieß es am Abend. Auf Tiwitter kursieren Videos, die den Angriff in der Innenstadt zeigen. Die Videos konnten bisher nicht verifiziert werden.

Täter festgenommen

Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es. Die Polizei habe dafür schießen müssen. Ob der Mann verletzt wurde, wurde zunächst nicht gesagt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichteten von zumindest drei Todesopfern und sechs Verletzten. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Bereiche um den Barbarossaplatz seien gesperrt, in den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs, teilte eine dpa-Reporterin mit.

Keine Gefahr

"Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter", sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

Opferzahl

Twitter-Appell

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", hieß es in einem Tweet. Sie appellierte: "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!" In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.