Brutale Mörderin: Leslie Van Houten aus Manson-Sekte ist frei

Mit gerade einmal 19 Jahren kam Leslie Van Houten in die Fänge des Sekten-Satans Charles Manson. Jetzt ist sie frei gekommen - nach 50 Jahren Haft.

Wie die kalifornische Strafvollzugsbehörde mitteilt, wurde Van Houten, die mittlerweile 73 Jahre alt ist, "unter Bewährungsaufsicht entlassen". Sie habe das Frauengefängnis in Corona (in der Nähe von Los Angeles) in den frühen Morgenstunden verlassen, so ihre Anwältin Nancy Tetreault. Van Houten versuche immer noch, sich an den Gedanken zu gewöhnen, "dass das real ist".

Der Gouverneur des US-Bundestaats, Gavin Newsom, zeigte sich enttäuscht, nachdem ein Berufungsgericht die Freilassung von Van Houten genehmigt hatte, kündigte aber an, die Entscheidung nicht anzufechten. Schon in der Vergangenheit hatte der Demokrat wiederholt gegen die Enthaftung gekämpft.

Ein Jahr in Resozialisierungseinrichtung

Leslie Van Houten

Jetzt soll Van Houten resozialisiert werden. Dafür soll sie ein Jahr in einer Einrichtung verbringen, wo die ehemalige Manson-Anhängerin lernt, wie man heutzutage einkaufen geht oder eine Kreditkarte beantragt. "Sie muss lernen, wie man einen Geldautomaten bedient, geschweige denn ein Handy oder einen Computer", so die Anwältin der Frau, die die letzten 50 Jahre im Gefängnis verbrachte.

© AP Charles Manson

Charles Manson in seinen jüngeren Jahren ...

© APA/AFP/California Department of Correct/HANDOUT

... und wie er dann im Gefängnis aussah.

Verurteilt wurde Van Houten wegen der Beteiligung an dem Mord des Unternehmers Leno LaBianca und dessen Ehefrau Rosemary. Während ein anderer Manson-Mitglied den Ehemann tötete, stach sie 14 Mal auf Rosemary ein. Anschließend ritzte Van Houten "WAR" (dt. Krieg) in den Bauch des Opfers und beschmierte mit ihrem Komplizen die Wände mit dem Blut der Opfer. Die Mord-Orgie passierte im Drogenrausch.

Gericht blockierte frühere Freilassung

Im Gefängnis erhielt Van Houten Drohbriefe von Manson. Der Sektenführer warf ihr vor, sie würde ihn und seine "Bewegung" nicht mehr unterstützen. Der Bewährungsausschuss hatte Van Houten bereits 2016, 2017 und 2019 für geeignet befunden, um entlassen zu werden. Damals blockierte jedoch das Gericht.

