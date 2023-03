Bub (14) ersticht Cheerleaderin (13): lebenslange Haft!

Der inzwischen 16-jährige US-Teenager Aiden Fucci wurde wegen des Mordes an der 13-jährigen Tristyn Bailey zu lebenslanger Haft verurteilt.

Dieser Fall - und auch die Urteilssprechung gegen den Minderjährigen - geht wohl in die US-Geschichte ein: Der inzwischen 16-jährige US-Teenager Aiden Fucci wurde wegen des Mordes an der 13-jährigen Tristyn Bailey zu lebenslanger Haft verurteilt. Fucci tötete die beliebte Cheerleaderin 2021 (damals war er noch 14) mit 114 Messerstichen und entsorgte anschließend die Leiche in einem Waldstück.

Todesstrafe bei Volljährigkeit

Vor Gericht sagte er später, er wollte "einfach spüren, wie es ist, jemanden zu töten". Aus diesem Grund entschied sich der Bezirksrichter von St. Johns County, Lee Smith, auch für die Knallhart-Strafe. „Dies wurde nicht aus Habgier getan. Es geschah nicht aus Vergeltung oder Rache. Es war kein Verbrechen aus Leidenschaft“, erklärte Smith bei der Urteilsverkündung. „Es war kein Verbrechen, das begangen wurde, weil er sich von ihr zurückgewiesen fühlte. Es wurde nicht in einem Anfall von unkontrollierbarer Wut begangen. Es wurde aus keinem anderen Grund getan, als um den inneren Wunsch des Angeklagten zu befriedigen, wie es ist, jemanden zu töten.“

Der Richter erklärte weiter, dass er bei der Strafe bereits berücksichtigt hätte, dass das Gehirn des Täters zum Zeitpunkt der Tat noch nicht voll entwickelt war – wäre er volljährig gewesen, hätte ihm die Todesstrafe gedroht. „Sie erlitt einen schmerzhaften, entsetzlichen Tod durch jemanden, dem sie vertraute“, sagte Smith. Ihre Schreie seien höchstwahrscheinlich durch das Blut in ihrer Lunge erstickt worden.