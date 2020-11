Corona-Infizierte war 70 Tage ansteckend

Corona-infizierte sollen laut aktuellem Stand nach etwa 10 Tagen kaum noch ansteckend sein. In den USA jedoch, war eine Frau etwa 70 Tage lang ansteckend.

Erstaunlich war, dass die 71-jährige überhaupt keine Symptome zeigte. Das ist auch für die Wissenschaftler des amerikanischen Fachjournals "Cell" eine ungewöhnliche Krankheitsgeschichte. Die Dame, die an Altersleukämie leidet, musste im Februar am Rücken operiert werden. Daraufhin kam sie in ein Reha-Zentrum in dem wenig später Corona ausbrach. Kurz darauf wurde auch sie positiv getestet.

Die 71-jährige wurde sofort isoliert und regelmäßig auf Covid getestet. Das Ergebnis war schockierend: Über 100 Tage nach dem ersten Test, war sie noch immer positiv. Erst Mitte Juni konnte die Dame negativ getestet werden. Zudem wurde sie auf ansteckendes Virusmaterial getestet. Dieses war bis zum Tag 70 vorhanden. Die Frau war also um ein vielfaches länger ansteckend gewesen, als man bisher vermutet.