Darum attackieren deutsche Schüler einen US-Journalist auf Twitter

Negative Kommentare gehören zum Berufsrisiko der Journalisten. Dessen war sich auch US-Kolumnist Farhad Manjoo bewusst, als er seinen Job bei der "New York Times" antrat. Dennoch hatte er nicht mit dem Sturm an - größtenteils negativen - Zuschriften gerechnet, den Manjoo in den letzten Tagen aus Deutschland erhielt. Und das ausgerechnet für einen über ein Jahr alten Artikel über die Romantisierung des Einfamilienhauses in der westlichen Gesellschaft. Kein Inhalt, der normalerweise für derartig heftige Kontroversen sorgt.

Was steckt also hinter dem Twitter-Sturm? Laut einem Bericht der "Welt" stammen die Nachrichten von Schülerinnen und Schülern aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort wurde Manjoos Kolumne als Textgrundlage für das diesjährige Englisch-Abitur (Äquivalent zur Matura) ausgewählt - sehr zum Unmut der Abiturient*innen, die mit dem Vokabular des "Times"-Journalisten teilweise große Probleme hatten.

Ihren Frust ließen sie an Manjoo auf Twitter aus. Dieser sieht den Shitstorm mit Humor: "Schüler in Deutschland [...] wurden anscheinend aufgefordert, eine meiner Kolumnen in einem großen Test zu analysieren und ich bekommen viele Nachrichten, die sich entweder für die Hilfe zur Bestnote bedanken oder....weil ich ihr Leben ruiniert habe".

students in Germany (from what I’m gathering maybe students in all of Germany??) were apparently asked to analyze a column of mine on a big exam and I am getting lots of messages saying either thanks for helping them get an A or ... ruining their lives