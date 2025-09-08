Alles zu oe24VIP
Drama: Mann und zwei Kinder verbrennen in Tesla

08.09.25, 07:40
Ein Tesla-Unfall im deutschen Schwerte (NRW) endete tragisch: Ein Mann und zwei Kinder starben, als das Auto nach einem Überholmanöver gegen einen Baum prallte und Feuer fing. 

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 14:05 Uhr in Schwerte (NRW). Laut Polizei versuchte der Fahrer des E-Autos eine Kolonne zu überholen, kam dabei von der Fahrbahn ab und wurde in einen Graben geschleudert. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und fing Feuer – für drei Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Polizei schildert Unfallhergang

„Der Fahrer des E-Fahrzeugs hatte versucht, eine Kolonne zu überholen und ist aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Danach wurde das Auto in den Graben geschleudert und ist an einem Baum zum Stehen gekommen“, erklärte Polizei-Sprecher Bernd Pentrop (54) gegenüber der deutschen "BILD". Wie er weiter berichtete, seien tatsächlich drei Fahrzeuge in das Geschehen involviert gewesen. Zwei Autos hätten gleichzeitig überholen wollen.

Überlebende konnten sich retten

Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich zwei Personen noch vor dem Ausbruch der Flammen selbst aus dem Wrack befreien. Laut den Ruhr Nachrichten mussten sie das dramatische Geschehen hautnah miterleben.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Neben zwei Rettungshubschraubern waren zahlreiche Sanitäter und Polizisten vor Ort. Für Angehörige und Einsatzkräfte bot sich ein Bild des Schreckens. Seelsorger kümmerten sich um die Betroffenen. Zur Identität der Todesopfer gab die Polizei bisher keine Informationen bekannt.

