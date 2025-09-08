Sänger von Supertramp Rick Davis ist tot

Supertramp-Mitgründer Rick Davies ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Band teilte den Tod des Sängers auf ihrer Website mit.

Rick Davies, Mitbegründer und Sänger der Band Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab die Band am Montag auf ihrer Website bekannt.

Langer Kampf gegen Krankheit

Davies starb nach mehr als zehn Jahren, in denen er gegen eine schwere Krebserkrankung gekämpft hatte.

Musiker und Mitgründer von Supertramp

Als Sänger und Keyboarder prägte Davies den Sound von Supertramp entscheidend mit. Mit Songs wie „Dreamer“ oder „Breakfast in America“ wurde die Band international bekannt.