Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
rick davis
© getty

Krebs-Erkrankung

Sänger von Supertramp Rick Davis ist tot

08.09.25, 06:20
Teilen

Supertramp-Mitgründer Rick Davies ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Band teilte den Tod des Sängers auf ihrer Website mit. 

Rick Davies, Mitbegründer und Sänger der Band Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab die Band am Montag auf ihrer Website bekannt.

Langer Kampf gegen Krankheit

Davies starb nach mehr als zehn Jahren, in denen er gegen eine schwere Krebserkrankung gekämpft hatte.

Musiker und Mitgründer von Supertramp

Als Sänger und Keyboarder prägte Davies den Sound von Supertramp entscheidend mit. Mit Songs wie „Dreamer“ oder „Breakfast in America“ wurde die Band international bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden