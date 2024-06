Drei Spione in Deutschland festgenommen!

In Deutschland hat es drei Festnahmen im Zusammenhang mit Spionage gegeben.

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, wurden in Frankfurt am Main drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, für einen ausländischen Geheimdienst in Deutschland Informationen gesammelt zu haben. Das Trio kundschaftete ein Café aus, in dem sich ein Ukrainer aufhalten sollte.

Die Beschuldigten, die aus Armenien, Russland und der Ukraine stammen, wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der für das Trio die Haftbefehle erließ.

Mehr Infos in Kürze.