Dschihadisten-Frau sprengte sich und ihre Tochter in die Luft

Furchtbare Tat in Tunesien: Die Frau eines Dschihadisten sprengte sich nach dem Tod ihres Mannes in die Luft - und riss ihre kleine Tochter dabei mit in den Tod.

Diese Tat macht fassungslos: Eine mutmaßliche Dschihadistin soll sich mitsamt ihrer kleinen Tochter in die Luft gesprengt haben, als Sicherheitskräfte die Terroristenbasis in den tunesischen Bergen, nahe der algerischen Grenze, stürmten. Laut "Daily Mail" soll ein weiteres kleines Mädchen bei der Explosion verletzt worden sein. Tochter bei Explosion auf dem Arm Die Frau soll ihren Sprengstoffgürtel gezündet haben, kurz nachdem ihr Mann, ein Dschihadist, von den Sicherheitskräften getötet wurde. Sie hielt ihre Tochter auf dem Arm, als sie die Explosion ausgelöst haben soll. Weiterer Terrorist getötet Bei einem weiteren Anti-Terror-Einsatz wurde Hamdi Dhouib, Mitglied einer Untergruppe des Islamischen Staates (IS), ebenfalls getötet. Der Zugriff fand in der gleichen Region (um die Stadt Kasserine) statt. In Tunesien herrscht seit Juni 2015 der Notstand. Der Grund: Immer wieder Anschläge durch den IS.