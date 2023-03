Eingeklemmte Hand: Zug schleift Frau Kilometer lang mit

Eine Frau aus Bayern wurde mehrere Kilometer lang von einem Zug mitgeschleift.

Nördlingen. Am vergangenen Montagabend machte ein Zugbegleiter einen schrecklichen Fund: Eine, mit der Hand in der Tür eingeklemmte Frau wurde außerhalb des Zuges auf der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Aalen mitgeschleift.

Notbremsung

Mit schwersten Verletzungen an den Füßen, Beinen und Oberkörper kam sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstag in Augsburg mitteilte. In Lebensgefahr soll die 39-Jährige aber nicht schweben.

Den Ermittlungen zufolge hatte die 39-jährige Frau bei einem Zwischenstopp die Zugtür zur vom Bahnsteig abgewandten Seite geöffnet und war ausgestiegen. Doch nachdem sie den Fehler bemerkte und gerade wieder den Zug betreten wollte, schloss die Tür, wobei die Hand der Frau eingeklemmt wurde. Und das scheinbar sogar so fest, dass der Zug die Frau beim Fahren mitschliff.

Nach der Notbremsung mussten alle Fahrgäste den Zug verlassen. Dieser wurde anschließend beschlagnahmt und befindet sich seit her nicht mehr im Einsatz. Die Kripo untersucht nun den genauen Hergang.