Ekel-Alarm: Wespen-Larven in lebendigen Fliegen gefunden

Neue „Horror-Wespe“ entdeckt: Larven bohren sich durch lebende Wirte.

Forscher in den USA haben dieser Tage eine Wespenart entdeckt, die für mächtig Aufsehen sorgt. Besonders eklig: Das Insekt mit dem Namen "Syntretus perlmani" legt seine Eier in noch lebende Fruchtfliegen. Die Larven bohren sich dann später durch den Körper ihrer Wirte.

Überlebenskampf par excellence

Die Wespe legt also ihre Eier direkt in ausgewachsene Fruchtfliegen - ein Phänomen, das bisher bei keiner anderen Art beobachtet werden konnte. Nach rund 18 Tagen schlüpft eine Larve, die sich durch die Außenhaut der Fliege frisst, ihren Wirten dabei aber noch für Stunden am Leben lässt. Der unheimliche Prozess erinnert an Gruselfilm-Szenen à la "Alien". Dabei ist er tatsächlich Teil der natürlichen Entwicklung dieser Parasitoidenart.

Weitere Forschung nötig

Die Forscher entdeckten die Wespenlarven zufällig bei Untersuchungen in unterschiedlichen US-Bundesstaaten, darunter Mississippi und Alabama. Weitere Studien sind nötig, um zu verstehen, wie sich diese ungewöhnliche Wespenart entwickelt hat. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature".