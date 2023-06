Entsetzlich: Jugendliche inszenieren Vergewaltigung an Mädchen (12)

Ein Videos, welches derzeit im Internet verbreitet wird, sorgt für Entsetzen. Es zeigt eine Gruppe Jugendlicher, die eine Vergewaltigung inszenieren.

München. Insgesamt 29 Sekunden dauert das verstörende Video, welches oe24 vorliegt. Fünf junge Männer fallen in einem Innenhof in München offensichtlich über ein Mädchen her. Einer packt sie in den Schwitzkasten, ein anderer stellt sich hinter sie und deutet mit seiner Hüfte Bewegungen an, die wohl wie eine Vergewaltigung aussehen sollen. Es sind entsetzliche Aufnahmen.

© Twitter ×

Die anderen der Gruppe jubeln dem, der gerade so tut, als ob, zu. Sie wechseln sich ab, alle "dürfen" mal eine Vergewaltigung nachspielen. Das Mädchen geht schließlich zu Boden, hält sich die Hände vor das Gesicht. Die Männer lassen nicht ab, deuten mit ihren Händen Masturbationsbewegungen an. Sie lachen, filmen die Szene.

© Twitter ×

Das Video erreichte auch die Münchener Polizei, welche gegenüber der "Bild"-Zeitung die Echtheit der Aufnahmen bestätigt. Bei den jungen Männern soll es sich um eine Clique aus dem Stadtteil Sendling handeln, zu der auch das Mädchen gehören soll. Gegen die vier Angreifer im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die 12-jährige trug zumindest keine körperlichen Verletzungen davon.