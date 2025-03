Erdbeben in Bangkok: So viele Österreicher sind betroffen

Das schwere Erdbeben in Südostasien hat auch Auswirkungen auf zahlreiche Österreicher. Rund 6.000 Österreicher sind aktuell im Krisengebiet.

"Die Österreichische Botschaft in Bangkok steht mit den Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern und Reisenden aus Österreich sowie mit den Behörden vor Ort in engem Kontakt", heißt es vom Außenministerium auf oe24-Anfrage.

"Wir gehen jedem Hinweis auf betroffene Österreicherinnen oder Österreicher nach. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand befinden sich keine österreichischen Staatsbürgerinnen/Staatsbürger unter den Opfern", lautet das Statement weiter.

6.000 Österreicher in Krisenregion

So viele Österreicher sind betroffen: "Insgesamt gehen wir von rund 6000 Österreicherinnen und Österreichern aus, die sich in Thailand aufhalten. In Bangkok und in den vom Erdbeben betroffenen Regionen nördlich von Bangkok befinden sich derzeit über 1000 Österreicherinnen und Österreicher."

"In Myanmar sind rund 10 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher registriert, laut unseren Informationen keine in den am schlimmsten betroffenen Regionen. Es liegen uns aktuell keine Informationen über österreichische Reisende in Myanmar vor", erklärt das Ministerium

Zusätzlich gibt es den Hinweis: "Die Anordnungen der Einsatzkräfte vor Ort sollten unbedingt befolgt werden. Betroffene können sich jederzeit bei der österreichischen Botschaft in Bangkok oder beim österreichischen Außenministerium melden."