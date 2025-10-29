"Ernstes Einschlagrisiko!" Neuer Asteroid bereitet Forschern Kopfzerbrechen

Forscher haben einen bislang unbekannten „Dämmerungsasteroiden“ entdeckt, der sich innerhalb der Venusbahn bewegt und dabei regelmäßig die Bahn des Merkur kreuzt.

Solche sonnen­nahen Himmelskörper sind für Astronomen besonders schwer zu beobachten, weil sie nur in der Dämmerung oder bei Tageslicht sichtbar sind. Der neu entdeckte Asteroid trägt die Bezeichnung 2025 SC79 und wurde mithilfe der Dark Energy Camera am Vier-Meter-Teleskop des Cerro Tololo Observatoriums in Chile entdeckt.

„Die gefährlichsten Asteroiden sind die am schwierigsten zu detektierenden“, erklärt Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science. Wenn diese sogenannten Dämmerungsasteroiden der Erde nahekommen, könnten sie laut dem Forscher ein ernstes Einschlagsrisiko darstellen.

Zweitschnellster Asteroid bislang

Zum Vergleich: Nur der Asteroid 2021 PH27 bewegt sich noch schneller und näher an der Sonne. Insgesamt sind erst rund 25 solcher inneren Asteroiden bekannt – viele dürften noch unentdeckt sein.

Momentan ist 2025 SC79 allerdings nicht mehr sichtbar: Der Brocken ist hinter der Sonne verschwunden. In einigen Monaten soll er jedoch wieder auftauchen. Dann wollen Astronomen versuchen, mehr über seine Zusammensetzung zu erfahren – und darüber, wie er die extreme Hitze der Sonne übersteht.