Europäischer Haftbefehl gegen Steakhaus-Erbin

Paukenschlag im Drama um die Kinder von Millionärin Christina Block (48). Jetzt gibt es einen europäischen Haftbefehl gegen die Steakhaus-Erbin!

Nach der mutmaßlichen Entführung zweier Kinder der Millionärin Christina Block zu Neujahr, oe24 berichtete , geht es jetzt Schlag auf Schlag.

In der Silvesternacht waren ihre beiden Kinder, Theodor (10) und Klara (13), in Dänemark gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Sie waren nämlich mit dem Vater unterwegs, wurden dann entführt und sind laut Mutter jetzt in Deutschland bei ihr. "Es geht den Kindern gut", sagte eine Sprecherin der Steakhaus-Erbin. Doch der Mutter droht jetzt die Verhaftung.

Ihr Ex-Mann wurde niedergeschlagen

Dänen wollen Haft. Die dänischen Behörden haben laut Bild-Zeitung einen Haftbefehl gegen die Millionärin Block ausgestellt, nachdem acht Männer am Silvesterabend im dänischen Gravenstein Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (49) angegriffen und niedergeschlagen hatten. Sie zerrten die gemeinsamen Kinder Klara (13) und Theodor (10) in zwei Mietwagen und rasten nach Deutschland.

Deutsche Behörden prüfen. Der europaweite Haftbefehl wurde laut Bericht an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt. Die Staatsanwaltschaft soll ihn in einen sogenannten „Aufenthaltsbeschluss“ umgewandelt haben. Das bedeutet, dass sie den Behörden immer ihren Aufenthaltsort mitteilen muss. Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens sagte den Medien: „Wir äußern uns zum Sachverhalt derzeit nicht, die Prüfung des Gesamtsachverhalts dauert an.“

© getty ×

Internationales Drama um die Kinder

Es ist ein internationaler Streit zwischen den reichen Eltern um ihre Kinder. Stephan Hensel hatte drei der vier gemeinsamen Kinder nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben. Tochter Johanna (18) lebt angeblich freiwillig bei dem Vater, Greta (15) bei der Mutter in Hamburg. Jetzt sollen auch Klara (13) und Theodor (10) bei Greta sein.

Vater hatte Kinder trotz Gerichtsbeschluss bei sich behalten

Der Streit ums Sorgerecht schwelt seit zehn Jahren, berichten damit vertraute Personen. Als etwa das Hamburger Oberlandesgericht Christina Block im Oktober 2021 das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht zuspricht, behält Hensel die Kinder trotzdem in Dänemark. Von den dortigen Behörden hat er Rückendeckung, die wollen keinen Druck auf den Vater ausüben, das Urteil aus Deutschland nicht vollstrecken.

In der Nacht zum Mittwoch kamen Christina Block, Klara und Theodor in einem grauen VW Tiguan mit verdunkelten Scheiben in der Villa der Steakhaus-Erbin in Hamburg an, schreibt die Bild.

In dem Anwesen lebt die Millionärin und vierfache Mutter Block mit ihrem Lebensgefährten, dem TV-Star Gerhard Delling (64). Das Haus wird rund um die Uhr von bewaffneten Personenschützen bewacht.