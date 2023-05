Ex-Polizist mit Tochter und 32 Kilo Gold auf der Flucht

In ganz Europa wird nach Julia (16, Name geändert) gesucht, die von ihrem psychisch kranken Vater, dem Ex-Polizisten Sascha B. (45), entführt wurde. Bei einer früheren Festnahme war Sascha B. bewaffnet und es wird vermutet, dass er auch aktuell im Besitz von Waffen ist.

Auf der Flucht hat er kiloweise Gold bei sich, das vermutlich aus Immobilienverkäufen stammt. Sascha B. hat zwölf Wohnungen und Häuser besessen, deren Verkaufserlöse er jedoch nicht versteuert hat. Deshalb läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen die Abgabenordnung, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung ermitteln.

Psychisch krank

Julias Mutter macht sich große Sorgen wegen der Waffen und Munition, die bei ihrem Ex gefunden wurden. Als das Gericht damals Julia von ihm wegholen wollte, hatte er sich mit ihr in der Wohnung verbarrikadiert und das SEK musste anrücken. Bei diesem Einsatz fanden die Beamten 30 Schusswaffen und 12.000 Schuss Munition. Vermutlich liegt es an seinem Wahn, man wolle ihn und seine Tochter vergiften und er müsse sich gegen den Rest der Welt verteidigen.

Versuchte schon 2022 Tochter zu entführen

Bereits 2022 hatte Sascha B. versucht, Julia zu entführen. Die Jugendliche wurde danach mit ihrem Vater in einem Hotel in Dortmund aufgespürt, Julia kam in eine geschlossene Einrichtung in Münster. Doch nur einen Tag später kippte ein Bereitschaftsrichter die Unterbringung wegen eines Verfahrensfehlers. Julia landete wieder in der offenen Wohngruppe und ist kurz darauf mutmaßlich mit ihrem psychisch kranken Vater verschwunden.

Die Behörden schweigen zu dem Fall. Die Mutter von Julia hofft, dass ihre Tochter und Sascha B. gefunden werden, bevor es zu spät ist.