Fahrer bewusstlos: Soldat konnte LKW in letzter Sekunde stoppen

Der Fahrer des 40-Tonnen-Fahrzeugs war bewusstlos geworden. Ein Soldat handelte in Sekundenschnelle und stoppte den fahrenden LKW.

Rheinland-Pfalz - US-Soldat Michael Wilkinson, der in Deutschland stationiert ist und dort mit seiner Familie lebt, war auf der A60 unterwegs, als ihm ein LKW auffiel, der Schlangenlinien fuhr und plötzlich die Leitplanke rammte. Der Mann reagierte sofort, stellte sein Auto am Pannenstreifen ab und rannte los - dem LKW hinterher, der im Schrittempo unterwegs war.

Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass der LWK-Fahrer bewusstlos am Steuer zusammengesackt war, so Wilkinson im Interview mit der BILD-Zeitung. Rasch konnte er den LKW einholen und auf das Trittbrett klettern. "Ich sah den Fahrer, er war nicht ansprechbar", so der Soldat. Er habe den Mann nicht vom Sitz wegbewegen können, also habe er sich zwischen Lenkrad und den bewusstlosen Fahrer geklemmt und mit dem Rücken zur Fahrbahn den Truck zum Stehen gebracht.

Der bewusstlose Fahrer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht - über seinen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor.