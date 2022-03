Fahrer raste in China mit Auto in Menschenmenge - 14 Verletzte

Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen – die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in der nordchinesischen Stadt Handan in eine Menschenmenge gerast. Wie das Büro für öffentliche Sicherheit mitteilte, wurden dabei am Sonntag mindestens 14 Menschen verletzt. Der männliche Fahrer wurde demnach von der Polizei festgenommen, die Ursache des Vorfalls werde untersucht. Handan liegt rund 400 Kilometer südlich von Peking.

Auf Chinas sozialen Medien publizierten mehrere Nutzer ein angebliches Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie ein weißes Auto an einer Straßenkreuzung mit hohem Tempo in eine wartende Menge von E-Scooter-Fahrern fährt. Mehrere Personen werden durch den Aufprall regelrecht durch die Luft geschleudert. Auf Fotoaufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Verwundeten auf dem Boden liegen.

Auf der Online-Plattform Weibo löste der Vorfall eine kontroverse Debatte aus - etwa um eine mögliche Strafe für den Fahrer. Bis Sonntagabend (Ortszeit) hatten bereits mehrere Millionen Nutzer das Thema angeklickt.