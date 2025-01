Fluglotse fragte noch: "Haben Sie die Maschine in Sicht?"

Der Nachrichtensender CNN berichtete über den letzten Funkspruch zwischen einem Fluglotsen und dem Militärhubschrauber. Kurz vor der Kollision fragte der Lotse: "Haben Sie die Maschine in Sicht?" und wies den Piloten an: "Bitte fliegen Sie hinter der Maschine vorbei." Eine Antwort blieb aus. Sekunden später waren im Funk nur noch erschrockene Reaktionen des Lotsen zu hören.

Audio between PAT25 and DCA tower asking if they have the CRJ in sight. Affirms and requests visual separation. pic.twitter.com/6VAxx9zmv5