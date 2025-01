Video zeigt, wie Flugzeug und Armee-Heli kollidieren

Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Maschine von American Airlines, die aus Kansas kam. Die Airline bestätigte, dass sich 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder an Bord befanden. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

