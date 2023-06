Frankreich feiert ''Rucksackheld'': Henri verjagte den syrischen Messer-Mann

Nach dem Messerangriff auf vier kleine Kinder und zwei Erwachsene auf einem Spielplatz in Frankreich steht das Land unter Schock. Ein mutiger Mann stellte sich dem Syrer mutig entgegen und verhinderte so schlimmeres.

Der Angreifer hatte am Donnerstagmorgen in der ostfranzösischen Stadt Annecy vier Kinder zwischen 22 Monaten und drei Jahren mit einem Messer angegriffen. Die Kinder aus Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien kamen in Kliniken in Genf und Grenoble. Auch zwei Erwachsene verletzte der Mann, bevor Sicherheitskräfte ihn übermannten und festnahmen.

Ein junger Mann mit zwei Rucksäcken griff zuvor beherzt ein stellte sich dem Angreifer. Mit seinem Rucksack als Schutzschild drängte der "Rucksackheld" den Täter von den wehrlosen Kindern weg.

Gläubiger Katholik griff ein

Der mutige Retter heißt Henri, ein 24-jähriger Mann. Er stammt aus einer gläubigen katholischen Familie. In den letzten Wochen hatte er eine spirituelle Reise zu den prächtigen Kathedralen Frankreichs unternommen. Sein Instagram-Account "le chant des cathedrales" (der Gesang der Kathedralen) war sein Ort der Inspiration. Er teilte dort christliche Botschaften und ließ seine Anhänger an seiner spirituellen Reise teilhaben.

Lesen Sie auch Syrer sticht auf Kindergartenkinder ein: 8 Verletzte Mehrere Kinder sind bei einem Messerangriff in der französischen Stadt Annecy verletzt worden.

Die Justiz ermittelt gegen den Syrer jetzt wegen versuchten Mordes. Seine Beweggründe sind noch unbekannt. "Wir versuchen, sein Motiv zu begreifen", sagte Staatsanwältin Line Bonnet-Mathis. Ein terroristisches Motiv sahen die Ermittler demnach vorerst nicht. Auch habe der Mann wohl nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden Der Täter soll am Freitagvormittag psychologisch begutachtet und verhört werden.