Franzose betäubte seine Frau und ließ sie von 45 Männern vergewaltigen

Über zehn Jahre hinweg soll ein Franzose seine Frau regelmäßig mit Drogen betäubt und sie von anderen Männern vergewaltigen lassen haben.

Wie die Ermittler in Avignon am Mittwoch mitteilten, befinden sich der 68-jährige Ehemann und 32 weitere Männer in U-Haft. Die Polizei wurde auf den Rentner aufmerksam, weil er von einem Wachmann erwischt wurde, wie er in einem Geschäft Frauen unter den Rock filmte. So wurden die Beamten auf Videos auf dem PC des Mannes aufmerksam, die seine bewusstlose Frau zeigen, wie sie auf einem Bett liegt und von anderen Männern vergewaltigt wird.

Die Polizei fand außerdem Nachrichten in Swinger-Foren im Internet, wo er anderen Männern Sex mit seiner bewusstlosen Frau anbot. Da er diese Szenen jeweils filmte, konnte die Polizei bislang etwa 45 mutmaßliche Vergewaltiger identifizieren. Die beteiligten Männer seien laut Polizei zwischen 24 und 71 Jahre alt. Die etwa 60-jährige Frau erfuhr laut Angaben der Polizei erst bei den Ermittlungen von den Vorfällen. Sie sei völlig schockiert, so die Ermittler.