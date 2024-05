Fußballer nach Prügel-Attacke wohlauf

Hertha-BSC-Spieler Aymen Barkok (25) ist wohlauf, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Klub brutal zusammengeschlagen wurde.

Aymen Barkok (25), Fußballprofi des deutschen Berliner Zweitligisten Hertha BSC, wird bis Saisonende ausfallen. Grund dafür ist, dass er beim Fortgehen im Nachtklub "Bricks" krankenhausreif geprügelt wurde. Nachdem er im Berliner "Charité" operiert wurde, kuriert er seine Wunden nun zu Hause aus.

Nasen- und Jochbeinbruch

Mit Schrammen im Gesicht und einer Schiene auf der Nase streckt Barkok den Daumen in die Höhe. So vermittelte er seinen Fans auf Instagram, dass es im "gut" gehe. An seinem Nasen- und Jochbeinbruch wird er aber noch länger laborieren, weshalb er die nächsten Wochen über zu einer Zwangspause gezwungen ist.

In Nachtklub verprügelt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierte Barkok in einem Berliner Nachtklub, als er wie aus dem Nichts am Kopf getroffen wurde. Als sich er daraufhin zum Ausgang begab, wurde er vor der Location noch einmal vom unbekannten Täter attackiert und ins Gesicht geschlagen. Die Securities gingen sofort dazwischen, kurz darauf traf auch schon die Polizei am Ort des Geschehens ein.