Gefährlicher Gift-Fisch tötet Teenager in Spanien

Obwohl der Stich des "Petermännchens" von Experten als harmlos eingestuft wird, ist ein 16-Jähriger in Spanien daran gestorben.

Der Teenager war in einem Badeort an der Westspanischen Küste von einem "Petermännchen", einem Fisch mit giftigen Stacheln, gestochen worden und hatte durch das Gift einen anaphylaktischen Schock erlitten, an dem er starb. Normalerweise ist ein Stich des Giftfisches vergleichbar mit einem Wespenstich - die betroffene Stelle schwillt an und brennt - Experten stufen die Gefahr, an einem Stich zu sterben, als "unwahrscheinlich" ein.

Die Eltern des Jungen schlugen Alarm, als der 16-Jährige nicht vom Schnorcheln zurückkam. Nachdem Taucher seine Leiche gefunden hatten, wurden kleine Stiche an seinem Nacken entdeckt. Die toxikoligischen Befunde stehen jedoch noch aus.