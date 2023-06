× Gewaltexzess im Freibad: Jugendliche liefern sich Massenschlägerei

Eine Massenschlägerei sorgte in einem Berliner Freibad für Aufsehen – und das nicht zum ersten Mal.

Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Polizei alarmiert, als sich zwei Jugendgruppen im Sommerbad Pankow in der Wolfshagener Straße in einen heftigen Streit verwickelten. Was als verbales Geplänkel begann, entwickelte sich rasend schnell zu einem handfesten Schlägerei.

Sommerbad Pankow in der Wolfshagener Straße

Augenzeugen berichten, dass etwa 20 Jugendliche in den Tumult verwickelt waren. Sie schubsten, schrien und ließen die Fetzen fliegen – bis der Sicherheitsdienst eingriff. Wie in einem billigen Actionfilm flüchteten die Jugendlichen in alle Richtungen – zwei von ihnen wurden von der Polizei erwischt.

Im Freibad #Pankow eskalierte gestern ein Streit zwischen 2 Jugendgruppen. Als der Sicherheitsdienst einschritt, zerstreute sich die Gruppe. Zwei Jugendliche wurden festgehalten, von denen sich einer dann mit einem Sicherheitsmitarbeiter schlug.#PM: https://t.co/MdkcQP5xTu

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 5, 2023

Streit zwischen Teenie und Sicherheitsmann

Laut Polizeiangaben, kam es während dem Streit zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 24-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Beteiligten jedoch abgelehnt.

Nachdem die Polizei Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten der jungen Rabauken gehalten hat, wurden sie vor Ort entlassen. Über die Ursache der Streits oder die Herkunft der Täter ist nichts bekannt.