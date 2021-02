Giftschlangen-Angriff: Kater opfert sich für Kinder

In Australien überraschte eine Giftschlange zwei spielende Kinder im Garten. Der Kater der Familie, Arthur, reagierte sofort und tötete die Schlange. Mit fatalen Folgen für ihn selbst.

"Helden kommen in allen Formen und Größen." So fängt das tragische Facebook-Posting des Animal Emergency Service an. Laut der australischen Facebook-Seite hat der Hauskater "Arthur" seine Familie beschützt - und dabei mit dem Leben bezahlt.

Schlange überraschte Kinder beim Spielen

Es war ein ganz normaler Tag in Australien: Zwei Kinder spielen in einem Garten in Queensland. Doch dann schlängelt eine Östliche Braunschlange, eine der giftigsten Schlangen der Welt, auf die Kinder zu. Kater Arthur reagierte sofort, stürzte sich auf die Schlange und tötete sie.

© Animal Emergency Service / Facebook

Die Östliche Braunschlange ist nicht nur sehr giftig sondern auch aggressiv



Von der Schlange erwischt

Doch der vierbeinige Held wurde im Kampf von der Schlange vergiftet. Im Chaos fällt es zunächst keinem der Familienmitglieder auf. Nach dem Kampf sackt Arthur zwar kurz zusammen, steht aber gleich wieder auf. Es schien ihm also zunächst gut zu gehen.

Tierklinik konnte Kater nicht mehr retten

Erst am nächsten Tag merken die Besitzer, dass etwas nicht mit Arthur stimmt: Er bricht erneut zusammen und kann nicht mehr aufstehen. Auch die Tierklinik kann den tapferen Stubentiger nicht mehr retten. Arthur stirbt in den Armen seiner Besitzer.

"Seine Familie, verständlicherweise tief traurig, erinnert sich liebevoll an ihn und ist für immer dankbar, dass er den Kindern das Leben gerettet hat", so das Animal Emergency Service via Facebook.