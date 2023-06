Hier wird ein Laster zur Sprungschanze

Der Vorfall ereignete sich am 24. Mai, als Polizeibeamte des Lowndes County Sheriff’s Office zu einem Unfall auf der Autobahn gerufen wurden.

Das Video zeigt, wie eine Polizeistreife auf einer Seite der Autobahn neben einem verunfallten Fahrzeug steht. Während ein Beamter sich dem Wrack nähert, ist zu sehen, wie ein Auto auf der Autobahn auf einen geparkten Abschleppwagen zurast.

Das Auto wird mit großer Kraft von der abgesenkten Rampe des Abschleppwagens geschleudert. Es fliegt quer durch die Luft und kommt schließlich in aufrechter Position zum Stillstand. Sofort rennt ein Beamter zum Fahrzeug und fordert medizinische Hilfe an. Trümmerteile liegen überall verstreut auf der Autobahn. Der Fahrer überlebte den Unfall, erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

WILD VIDEO: Watch as this car launches off a tow truck ramp in South Georgia, soaring over 100 feet after the impact. https://t.co/HQR7eFV38Y



(Video courtesy of Lowndes County, Ga. Sheriff's Office.) pic.twitter.com/7BmbhvCkSz