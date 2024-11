Instagram-Star: Eichhörnchen Peanut beschlagnahmt

Es trägt Cowboyhut und hat eine halbe Million Fans auf Instagram: Jetzt wurde Eichhörnchen Peanut in New York beschlagnahmt

Es verzaubert seine Fans mit süßen Fotos auf Instagram - hatte sogar ein eigenes Zimmer in einem Haus in Pine City. Eine halbe Million Fans folgen dem Eichhörnchen Peanut ("Erdnuss") auf Instagram. Doch jetzt kam das böse Erwachen für seinen Besitzer Mark Longo: Er teilte den Followern mit, dass sein süßer Mitbewohner von den Behörden des Bundesstaates New York beschlagnahmt wurde.

© instagram

Besitzer: "Habe Angst, Peanut wird eingeschläfert"

Grund verrät er auch gleich: Die Haltung von Wildtieren als Haustiere sei nicht erlaubt. Sogar die renommierte US-Zeitung "New York Times" berichtete über das tierische Drama. Dort erklärte die Behörde weiter, dass man auf Berichte über die illegale Haltung reagiert habe. Longo befürchtet nun, das Peanut eingeschläfert werde. "Ich bin schockiert und weiß nicht, wie ich mit diesem Verlust umgehen soll", schreibt er verzweifelt.

Peanut war Gesicht für Tier-Rettung

Peanut lebte seit sieben Jahren mit dem US-Amerikaner in dessen Haus in Pine City. "Er war mein bester Freund", klagt Longo traurig an. Peanut sei ihm zugelaufen, war mittlerweile das Aushängeschild für seine Tierauffangstation. Longo und seine Frau haben bereits über 300 Tiere gerettet, berichtet die "New York Times". Das Geld dafür sei auch durch Peanuts Erfolg im Internet gesammelt worden.

Petition für Peanut: 20.000 Unterschriften

Longo versuche, einen Antrag bei en Behörden zu stellen, um das Tier zurückzubekommen. Dazu startete er eine Petition an die Regierung des Bundesstaates New York. Mittlerweile haben über 20.000 Menschen unterschrieben. Peanut kann nicht in die freie Wildbahn entlassen werden, weil es schon als Jungtier von Longo aufgezogen wurde und an Menschen gewöhnt ist. Der Nager sei verschmust und esse am liebsten Avocados.