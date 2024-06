Ist US-Schauspieler doch kein Kannibale? DAS sagt er!

In den Medien wurde Armie Hammer zum Kannibalen von Hollywood erklärt, nun nahm er erstmals Stellung zu den Gerüchten: "Es war bizarr!"

Armie Hammer (37) galt als vielversprechendes Talent in Hollywood. Mit Filmen wie "The Social Network" (2010) oder "Call Me by Your Name" (2017) spielte er sich weltweit in die Herzen seiner Fans. Vor drei Jahren jedoch suchte ihn ein erschütternder Skandal heim, der mit einem Schlag alles verändern sollte.

Kannibalismus-Vorwurf

Erst trennte sich 2020 seine Gattin Elizabeth Chambers (41) von ihm, im Jahr darauf kam es dann noch dicker für den US-Schauspieler: Gleich mehrere Frauen bezichtigten ihn des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und sogar kannibalischer Anwandlungen. Zu viel für Hollywood - Hammer erhielt in Folge keine Angebote mehr für etwaige Filmrollen.

Hammer im Podcast

Nun bezog Hammer erstmals Stellung zu den wüsten Anschuldigungen gegen ihn, wobei er sich gegen diese deutlich aussprach. "Die Menschen nannten mich einen Kannibalen - und jeder glaubte ihnen", beteuerte er kürzlich im Podcast "Painful Lessons". Geschwiegen hätte er aus Selbstschutz und nicht etwa, weil die Gerüchte über ihn stimmten. "Es war bizarr!"

© Getty ×

Das sagen die Opfer

Konkret beschuldigten ihn drei Frauen, gegen Hammer wurde am Ende jedoch keine Anklage erhoben. Die Beschuldigungen haben es aber allesamt in sich: Eine Unternehmerin meinte, er habe ihre Rippen "brechen, grillen und essen" wollen. Hammers heimliche Affäre hingegen, die er über Jahre lang neben seiner Ehefrau hatte, sagte, er hätte sie einmal stundenlang vergewaltigt und körperlich misshandelt. Und das Model Paige Lorenze hätte er gefesselt, in den Bauch geritzt und dann ihr Blut abgeleckt.

Hammer war tief unglücklich

Heute meint Hammer, er sei dankbar dafür, nicht mehr sein altes Leben zu leben. Er sei tief unglücklich gewesen, wobei ihn die schweren Anschuldigungen beinahe in den Selbstmord getrieben hätten. Einzig seinen zwei Söhnen habe er zu verdanken, dass er noch lebe. In seiner letzten Filmrolle in "Tod am Nil" aus dem Jahr 2022 glänzte er als Simon Doyle neben Gal Gadot ("Wonder Woman") und Emma Mackey ("Emily") . Derzeit schreibt er eigenen Angaben nach an einem Drehbuch - ein Hollywood-Comeback scheint also nicht mehr ausgeschlossen.