Johnson würdigte Leistungen des verstorbenen Herzogs

Die Welt trauert um Prinz Philip, den Gemahl der britischen Königin Elizabeth II.

Premierminister Boris Johnson würdigte ihn in einer Ansprache vor seiner Residenz in Downing Street 10. Zahlreiche Politiker und Würdenträger in aller Welt, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), gedachten des Herzogs von Edinburgh. Dieser war im Alter von 99 Jahren am Freitag im Schloss Windsor gestorben, wie das Königshaus bekannt gab.

Premier mit Lobeshymnen

Premier Johnson erinnerte besonders an die militärischen Leistungen Philips im Zweiten Weltkrieg, an seinen jahrzehntelangen Dienst an der britischen Monarchie und an sein Engagement für die Umwelt. In dieser Hinsicht sei Philip seiner Zeit weit voraus gewesen, betonte der Premier. Außerdem würdigte er den Herzog als Stütze für seine Frau, die Monarchin, als Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekannte in einem Kondolenzschreiben an die Queen, dass ihn die Todesnachricht "mit großer Trauer" erfülle. Van der Bellen hob dabei das Umweltengagement von Prinz Philip hervor. Er sei "zutiefst beeindruckt" von Philips Tätigkeit in über 780 Organisationen, darunter als Präsident des World Wild Fund for Nature (WWF) zwischen 1981 und 1996. "Durch seinen leidenschaftlichen Einsatz und seine unermüdlichen Bemühungen für den Natur- und Umweltschutz hat er auch in Österreich ein Erbe hinterlassen, indem er die Schaffung der Österreichischen Nationalparks unterstützte", so Van der Bellen.

Kurz kondoliert per Twitter

Bundeskanzler Kurz kondolierte auf Twitter ebenfalls zum Anlass des Todes des britischen Prinzgemahls. "Ich übermittle Ihrer Majestät der Königin, dem Königshaus und dem Volk des Vereinigten Königreiches mein aufrichtiges Beileid nach dem Tod Seiner königlichen Hoheit, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh", schrieb der Kanzler am Freitag.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte der Königin, ihrer Familie und dem britischen Volk ihr Beileid. Es sei ein "sehr trauriger Tag", schrieb sie auf Twitter.

"Versöhner zwischen Großbritannien und Deutschland"

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrte Prinz Philip als Versöhner zwischen Großbritannien und Deutschland. "Wir Deutsche trauern um eine gewinnende Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung unserer Nationen nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges geleistet hat", teilte er am Freitag mit. "Als Angehöriger der Royal Navy kämpfte Prinz Philip für die Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Terror. Sein Einsatz für Demokratie und Freiheit wird uns in Erinnerung bleiben." Er selber, so Steinmeier, habe Philips "scharfsinnigen Humor" bei Begegnungen in London und Berlin "persönlich mit großem Vergnügen" erleben dürfen.

Ähnlich äußerte sich auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. "Seine Freundschaft zu Deutschland, seine Geradlinigkeit und sein Pflichtbewusstsein bleiben unvergessen", teilte Merkel über eine Sprecherin mit. Prinz Philip, geboren als Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark, entstammte dem deutschstämmigen Adelshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, hatte allerdings britische Schulen besucht.

Tschechien und Australien:

Der tschechische Präsident Milos Zeman würdigte Philip als "einzigartige Persönlichkeit". Er habe Großbritannien "mit seinem Charme, seiner Noblesse und seinem Intellekt" in bester Weise repräsentiert, formulierte Zeman in seinem Beileidsschreiben an die Queen. Prinz Philips Leben sei "gewissermaßen eine unglaubliche Chronik der modernen Geschichte nicht nur Großbritanniens, sondern ganz Europas gewesen".

Der australische Premierminister Scott Morrison drückte ebenfalls sein Beileid aus. "Fast 80 Jahre lang hat Prinz Philip der Krone, seinem Land und dem Commonwealth gedient", hieß es am Freitag in einer längeren Mitteilung. Der Verstorbene habe eine Generation verkörpert, "die es so nicht mehr geben wird". Morrison erinnerte daran, dass der Herzog von Edinburgh Australien mehr als 20 Mal besucht habe. Königin Elizabeth ist das Staatsoberhaupt des Landes.

Auch die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat der britischen Königsfamilie das Beileid des Pazifikstaats übermittelt. "Unsere Gedanken sind bei Ihrer Majestät der Königin in dieser zutiefst traurigen Zeit", hieß es am Freitag in einer Mitteilung. "Im Namen des neuseeländischen Volkes und der Regierung möchte ich Ihrer Majestät und der gesamten königlichen Familie mein aufrichtiges Beileid aussprechen." Elizabeth II. ist auch das Staatsoberhaupt Neuseelands.

Indiens Premierminister Narendra Modi schrieb am Freitag bei Twitter, er wünsche, dass die Seele des Ehemanns der Queen und Herzogs von Edinburgh in Frieden ruhe. Zudem würdigte er Philips herausragende Karriere im Militär.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat der britischen Königsfamilie sein "tiefempfundenes Beileid" ausgesprochen. "Prinz Philip wird Israel und der Welt sehr fehlen", schrieb Netanyahu am Freitag auf Twitter. Der Gemahl von Königin Elizabeth II. sei "ein vollendeter Diener des Staates" gewesen.

Das niederländische Königshaus sprach der britischen Königsfamilie sein Mitgefühl aus. "Mit großem Respekt gedenken wir seiner königlichen Hoheit Prinz Philip", erklärten König Willem-Alexander, seine Frau Máxima sowie die Mutter des Königs, die frühere Königin Beatrix, am Freitag in Den Haag. Er habe sein langes Leben in den Dienst des britischen Volkes gestellt, würdigte die Oranje-Familie. "Seine lebendige Persönlichkeit machte einen unauslöschlichen Eindruck."

Das belgische Königspaar hat sich betrübt über den Tod des britischen Prinzen Philip gezeigt und seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Im Namen des belgischen Königs Philippe und seiner Frau Königin Mathilde schrieb der Palast am Freitag auf Twitter: "Tief traurig über den Tod seiner königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh."

Das schwedische Königshaus reagierte mit großer Trauer auf den Tod von Prinz Philip. "Prinz Philip ist über viele Jahre ein guter Freund unserer Familie gewesen, eine Freundschaft, die wir sehr geschätzt haben", erklärte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) am Freitag in einer Stellungnahme. Philips Einsatz für sein Land sei ein Vorbild für alle. "Wir sprechen Ihrer Majestät der Königin, der königlichen Familie und der Bevölkerung Großbritanniens unser Beileid aus."

Auch das norwegische Königshaus drückte der britischen Königin Elizabeth II. und ihren Angehörigen sein Beileid zum Tod von Prinz Philip aus. Die Familie von König Harald (84) habe die Botschaft mit großer Trauer erhalten, dass der Gemahl der Queen im Alter von 99 Jahren gestorben sei, teilte der Osloer Hof am Freitag mit. Man sei in Gedanken bei der Königin und ihrer Familie, erklärte Harald. "Unser Beileid gilt auch dem britischen Volk." Wie aus einer Mitteilung des Königshauses hervorging, sollten die Flaggen am Schlossbalkon in Oslo sowohl am Freitag als auch am Tag der Beerdigung auf halbmast gesetzt werden.