Kindergärtnerin (21) wegen zwei Dutzend Missbrauchsfällen angezeigt

Eine 21-jährige Kindergärtnerin wurde in London wegen 25 Fällen von Kindesmisshandlung und (versuchter) schwerer Körperverletzung in einem Montessori-Betreuungszentrum in Twickenham angezeigt.

Die Montessori-Kindergärtnerin Roksana L. (21) wurde in London wegen 25 Fällen von Kindesmisshandlung, Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Derzeit befindet sie sich in U-Haft, nachdem die Polizei das Wohl der Kinder in der Twickenham Green Montessori untersucht hatte. Die junge Frau soll am 21. August erneut vor dem Kingston Crown Court erscheinen. Derzeit ist noch unklar, wie viele Opfer wirklich betroffen sind. Die Metropolitan Police hat eine dringende Untersuchung eingeleitet, nachdem sie am 2. Juli alarmiert wurde. Superintendent Ian Cameron betonte die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe und die schnelle Reaktion der Polizei. Die Ermittlungen laufen weiter in Zusammenarbeit mit der betreffenden Einrichtung, dem Gemeinderat und Ofsted. Die angesehene Kindertagesstätte, die im Monat umgerechnet rund 2.250 Euro kostet, basiert auf der Montessori-Philosophie, die auf der Förderung den natürlichen Interessen und Aktivitäten der Kinder beruht. Seit Ermittlungsbeginn ist die Einrichtung vorübergehend geschlossen und die Registrierung ausgesetzt. Die Kinder wurden derweil in nahegelegene Kindertagesstätten verlegt.