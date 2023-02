Klima-Kleber zerstören Schneekanonen

In der Schweiz legen Klima-Aktivisten mitten in den Semesterferien Schneekanonen lahm.

Wie auch in Österreich läuft in der Schweiz der Ski-Tourismus in den Semesterferien auf Hochtouren – doch ohne Schneekanonen geht auch in unserem Nachbarland nichts. Das stößt den Umweltaktivisten sauer auf – eine Gruppe hat nun in mehreren Skigebieten Schneekanonen attackiert. Bisher wurden die mechanischen Schneemacher in Villars VD, Les Diablerets VD und Verbier VS sowie im grenznahen Frankreich zerstört, berichtet "24 Heures". Doch laut einem der Aktivisten soll es zu noch weiteren Sabotageaktionen kommen. "Wir wollen die Folgen exzessiven Skifahrens thematisieren", sagt der studierte Umwelttechniker, der seinen Namen nicht nennen will.

"Skifahren ist zum Scheitern verurteilt. Es ist eine Aktivität, die wir absolut nicht brauchen", wird der Aktivist zitiert. Er sei sich bewusst, dass seine Handlungen – das Zerstören von Schneekanonen – schockieren. Er betont aber: "Wir tun dies im gemeinsamen Interesse, um die Artenvielfalt in der Höhe zu verteidigen. Und wir werden weiterhin auf der Seite der Lebenden stehen."