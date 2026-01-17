Alles zu oe24VIP
Markus Söder
Üble Attacke

Chef der Grünen-Jugend beschimpft CSU-Söder als "Hurensohn"

17.01.26, 16:02
Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga (23), hat in einem auf Instagram veröffentlichten Video den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder übel beschimpft.

In dem Clip rappt Bobga den Text eines Songs des Rappers Haftbefehl nach und blendet dazu ein Foto Söders ein.

Chef der Grünen-Jugend beschimpft CSU-Söder als
Grüne vs. CSU

Dabei fällt der übel beleidigende Ausdruck "Hurensohn" als Songzitat. Inhaltlich kritisiert das Video Söders Vorschlag, kleinere wirtschaftlich schwache Bundesländer mit größeren zusammenzulegen.

Chef der Grünen-Jugend beschimpft CSU-Söder als
CSU schießt zurück 

Die Eskalation sorgt für politische Debatten: Alexander Hoffmann, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sprach von einem „neuen Tiefpunkt“ der Grünen Jugend und forderte eine Entschuldigung sowie das Löschen des Videos.

Markus Söder
Wiederholt auffällig

Bobgas Vorgängerin Jette Nietzard war im Jahr zuvor ebenfalls durch eine beleidigende Äußerung gegenüber Söder aufgefallen. Sie hatte Söder einen "Hundesohn" genannt.

