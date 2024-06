Die buddhistischen Grotten von Yungang sind Unesco-Weltkulturerbe. Kurioses Novum: Die drei Millionen jährlichen Besucher können dort ab sofort messen lassen, wie lange sie am Klo für ihr Geschäft brauchen.

Die Kunde ging wie ein Lauffeuer viral, Social Media sei Dank: In China wurden in den buddhistischen Grotten von Yungang Toiletten-Stoppuhren angebracht!

Aus Sicherheitsgründen

Die Stoppuhren fürs Klo seinen den Betreibern des Touristen-Magneten nach aus Sicherheitsgründen installiert worden. Notfälle würden so nicht weiter unbemerkt bleiben, so dass man künftig schneller Hilfe leisten kann. Aber auch der Andrang an Touristen ließe sich so besser regeln.

Social Media Reaktionen

Auf Social Media ließen die Reaktionen der User nicht lange auf sich warten, die insgesamt recht unterschiedlich ausfielen. Der amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer etwa bemerkte spitz: "China ist nach wie vor führend in Sachen Innovation."

china continuing to lead the way in innovation

with toilet timers spotted at popular tourist destination, the yungang buddhist grottoes: pic.twitter.com/WznKjo0C6T — ian bremmer (@ianbremmer) June 12, 2024

Ein anderes Posting auf Instagram trägt den Titel: "Nur in China"

© Instagram/phukdupnews ×

Bleibt nur noch abzuwarten, wann ein Ranking für die kürzeste Verweildauer am Klo gestartet wird.