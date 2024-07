Kosovo: Verurteilter Komplize im Mordfall Ivanović auf der Flucht

Das zuständige Gericht hatte am 28. Juni vier Personen zu Haftstrafen verurteilt.

Eine der vier Personen, die am 28. Juni von einem Gericht in Prishtina in Zusammenhang mit der Ermordung des serbischen Politikers Oliver Ivanović im Jahr 2018 zu Haftstrafen verurteilt worden sind, befindet sich auf der Flucht. Dies bestätigte am Dienstag der stellvertretende Chef der Polizei im Norden des Kosovo, Veton Elshani.

Der flüchtige Milos Rosic war zu zehn Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Als ihn die Polizei nach der Urteilsverkündung festnehmen wollte, war er nicht mehr an seiner Wohnadresse zu finden, erläuterte Elshani laut Medienberichten.

Oliver Ivanović war am 16. Jänner 2018 vor dem Sitz seiner oppositionellen Partei "Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit" in Nord-Mitrovica aus einem vorbeifahrenden Wagen erschossen worden. Die am 28. Juni verurteilten Personen waren vom Gericht als Komplizen der Mörder, bzw. Angehörige einer kriminellen Gruppe bezeichnet worden.