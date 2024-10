Kuh trampelt Frau (29) beim Gassigehen tot

Furchtbares Todesdrama.

Eine Frau wurde von einer Kuh totgetrampelt.

Gassi mit dem Hund

Die junge Frau im Alter von 29 Jahren war mit ihrem Hund Gassi. Erst machte sie ein Foto von der Kuh und danach wurde sie von dem Rind zu Tode getrampelt. Die Kuh stand zunächst ganz friedlich auf einer Weide.

Kuh tötete Frau

Danach griff das Tier Rebekah Morris (29) an und tötete sie. Jede Hilfe kam für die 29-Jährige zu spät. Laut Obduktion wurde die 29-Jährige von einer Kuh totgetrampelt. Der Vorfall trug sich vor zwei Jahren in England zu. Jetzt steht allerdings fest, was die Todesursache war.