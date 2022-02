Lehrerin hatte am Schulball Sex mit Schüler

Auf dem Schulball betranken sie sich, danach landeten sie gemeinsam im Bett: Die schottische Sportlehrerin Melissa Tweedie (27) darf nach einer Nacht mit einem Schüler nicht mehr unterrichten.

Die schottische Sportlehrerin Melissa Tweedie (27) ist von der Schulaufsicht mit einem Lehr-Verbot belegt worden. Sie soll sich am jährlichen Schulball an einem ihrer Schüler, der damals 18 war (sie war 22) vergangen haben. Tweedie soll laut der britischen Tageszeitung "Sun" den ganzen Abend über "unangemessen" mit Schülern getanzt haben und mit ihren Alko-Shots getrunken haben.

Noch am Ball selbst habe die Lehrerin mit einem ihrer Schüler begonnen rumzuknutschen, so die Vorwürfe. Danach seien die beiden in sein Hotelzimmer gegangen und hätten dort miteinander geschlafen. „Wir haben uns geküsst, niemand hat das initiiert. Wir gingen nach unten und hatten Sex in meinem Zimmer. Sie blieb die Nacht über und wir gingen beide um acht“, so der Schüler. „Miss Tweedie tut mir wirklich leid, ich hatte mein Abgangszeugnis schon bekommen. In meinen Augen war es keine schulische Veranstaltung.“

Tweedie selbst bestreitet die Vorwürfe. Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, überhaupt im Hotel gewesen zu sein. Nachdem mehrere Schüler dies jedoch bestätigten, betonte sie, sie sei zwar dort aufgewacht, konnte sich jedoch nicht daran erinnern, Sex mit dem Schüler gehabt zu haben. Sie behauptet, betäubt gewesen zu sein. Ins Hotel will sie nur gegangen sein, weil sie sich Sorgen um drogenabhängige Schüler gemacht hatte.

Die Schulaufsichtsbehörde untersuchte den Fall jetzt in einer fünftägigen Anhörung, die laut Vorsitzendem wahrscheinlich in einem zweijährigen Lehrverbot enden wird.