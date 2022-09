Letzte Trauernde vor Sarg: "Es war ein echtes Privileg"

Stundenlang harrten Anhänger von Queen Elizabeth II. in der kilometerlangen Schlange vor der Westminster Hall aus, um Abschied zu nehmen.

Unmittelbar vor dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II. hat Chrissy Heerey als letzte Trauernde Abschied von der toten Königin genommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Heerey am vor dem geschlossenen Sarg in der Westminster Hall verbeugte. "Ich war die letzte Person, die der Queen ihren Respekt erwiesen hat, und es hat sich wie ein echtes Privileg angefühlt, dies zu tun", sagte das Mitglied der britischen Luftwaffe anschließend.

"Es ist einer der Höhepunkte meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein", sagte Heerey. Die Westminster Hall im Londoner Parlament wurde um 6.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MESZ) für die Öffentlichkeit geschlossen, in Vorbereitung auf das Staatsbegräbnis für die Queen in der nahegelegenen Westminster Abbey. Seit Mittwoch hatten Tausende Menschen von der Queen Abschied genommen und dafür stundenlange Wartezeiten in Kauf genommen. Die Warteschlage reichte über mehrere Kilometer durch die Londoner Innenstadt.