LKW-Fahrer übersieht Autofahrer und schiebt ihn meterweit vor sich her

Ein LKW-Fahrer in Großbritannien übersah einen Autofahrer, der ihn überholen wollte: Wie ein Gabelstapler schob er das Fahrzeug samt Fahrer meterweit vor sich her.

Die Szenen auf dem Video erinnern an Stunt-Szenen aus einem Action-Film: Ein Autofahrer wollte einen LKW auf der Autobahn überholen - doch dieser übersah ihn und schob ihn meterweit vor sich her, ohne zu bremsen. Erst durch die wild gestikulierenden Autofahrer auf der Nebenspur wurde der LKW-Fahrer aufmerksam und bremste ab. Er hatte das Auto nicht gesehen und es mindestens 20 Meter vor sich her geschoben.

Als der LKW-Fahrer die Szenen auf dem Video sah, soll er sich geschockt gezeigt haben. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.