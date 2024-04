Lufthansa stoppt Flüge in den Iran

Die deutsche Fluglinie Lufthansa streicht aus Sicherheitsgründen geplante Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran.

"Aufgrund der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten hat sich Lufthansa nach sorgfältiger Evaluierung dazu entschieden, die Flüge von und nach Teheran bis voraussichtlich Donnerstag, den 11. April 2024, auszusetzen", teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwochabend mit.

"Wir beobachten permanent die Lage im Nahen Osten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden. Die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität", hieß es von dem Lufthansa-Sprecher. Die Lufthansa-Tochter AUA bot auf ihrer Buchungsplattform für Donnerstag einen Flug von Wien nach Teheran an.

Die Entscheidung der Lufthansa erfolgte, nachdem der Iran und Israel einander am Mittwoch mit Angriffen gedroht hatten. "Das böse Regime hat einen Fehler gemacht und muss bestraft werden, und das wird es auch", sagte der Oberste Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, in einer Rede zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Wenig später drohte Israel seinerseits mit einem Angriff auf den Iran, sollte das Land von seinem Boden aus israelisches Gebiet attackieren. Am 1. April war das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt mutmaßlich von israelischen Kampfflugzeugen aus der Luft angegriffen worden.