× Mann baumelt in zehn Metern Höhe von Sessellift

Bei diesen Szenen wird einem schon beim Hinsehen angst und bange!

Dramatischer Unfall in einem Skigebiet: Ein Mann ist während der Fahrt aus einem Sessellift gestürzt. Ein Touristenführer hielt mit seiner Handykamera den Überlebenskampf des Mannes fest. Die unfassbaren Szenen zeigen, wie er sich verzweifelt an die Hände seines Begleiters klammert und vom Sessellift in die Tiefe baumelt – in etwa zehn Meter Höhe!

Zwar befand sich am Boden darunter freilich Schnee, dennoch würde ein Sturz aus dieser Höhe wohl mit schweren Verletzungen einhergehen – oder gar tödlich enden.

Video zeigt Überlebenskampf

Wie dem Clip, den der Touristenführer aus Malaysia ins Netz gestellt hat, zu entnehmen ist, hat sich der Unfall vergangenen Samstag auf dem Berg Uludag in der Marmararegion, nur 35 Kilometer von der türkischen Millionenstadt Bursa entfernt, ereignet.

Zu sehen ist, dass der Lift bereits gestoppt wurde, als der Mann in die Tiefe zu stürzen droht. Verzweifelt hält er sich mit aller Kraft an dem schwingenden Sessel fest. Dann reicht ihm sein Begleiter erst eine, dann beide Hände.

40 unfassbar lange Sekunden baumelt er so über dem Abgrund. Dann setzt sich der Lift langsam in Bewegung und fährt weiter in die nur wenige Meter entfernte Bergstation. Dort folgt dann großes Aufatmen: Der Mann lässt sich in ein Sicherheitsnetz fallen und wird von dort von einem Mitarbeiter in die Station gezogen.

© Instagram/nik_tourist_guide_dabong ×

Der Bergführer Nik Ali Nik Muhamad, der den Vorfall gefilmt hat, berichtet: "Es war wirklich beängstigend, den Überlebenskampf vor Augen zu sehen." Er hat den Originalton des Clips mit Musik überspielt, da man sonst die Hilfeschreie des Mannes gehört hätte.

Wie es zum Unfall kommen konnte, soll nun geklärt werden. Muhamad glaubt, dass Alkohol im Spiel war.