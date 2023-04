Mann sticht vor Augen ihrer Kinder sieben Mal auf Mutter (33) ein

Eine Busfahrt endete für eine junge Mutter in Berlin beinahe tödlich: Die 33-Jährige wurde von einem unbekannten Täter mit sieben Messerstichen schwerst verletzt – ihre Kinder mussten alles mitansehen.

Es deutet so einiges daraufhin, dass die beinahe tödliche Messerattacke in der deutschen Bundeshauptstadt keine Zufallstat war. Denn als Zeynep El-M. mit ihren beiden sieben und neun Jahre alten Töchtern nach Hause fahren will, sitzt der Täter bereits im Bus. Im Stadtteil Gesundbrunnen greift der Mann plötzlich unvermittelt an: Er stößt die beiden Mädchen zur Seite und beginnt, auf ihre Mutter einzustechen.

Frau muss 10 Stunden notoperiert werden

Insgesamt sieben Mal sticht er auf die Frau ein. Als andere Fahrgäste zur Hilfe eilen, lässt der Täter von Zeynep El-M. ab und ergreift die Flucht.

Die an Herz, Lunge und Bauch lebensgefährlich verletzte Frau wird von Notarzt und Sanitätern erstversorgt und später in einem Berliner Krankenhaus notoperiert. Zehn Stunden kämpfen die Ärzte um die Mutter, mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr – steht jedoch unter Polizeischutz. Die beiden geschockten Töchter sind in Obhut ihrer Familie.

Täter und Opfer kannten sich nicht

Nun ermittelt die Mordkommission. Der Bus wurde als Tatort zur Spurensicherung sichergestellt, auch Videoaufnahmen werden ausgewertet. Über das Motiv des Messerstechers herrscht Rätselraten: Laut Aussage der beiden Mädchen hatten sie den südländisch wirkenden Mann mit dunklem Vollbart zuvor noch nie gesehen. "Nach den bisherigen Ermittlungen standen der Täter und die Geschädigte in keinerlei Vorbeziehung. Auch über einen vorangegangenen Streit oder Ähnliches liegen bislang keine Erkenntnisse vor", sagte eine Polizei-Sprecherin.

Töchter liefern Täterbeschreibung

Die Erscheinung des dringend Tatverdächtigen wurde von den Mädchen und weiteren Zeugen aus dem Bus so beschrieben:

Erwachsener Mann

kräftig gebaut

dunkler Vollbart

schwarze Kapuzenjacke

blaue Jeans

dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand und dunkler Sohle

Der mutmaßliche Messerstecher ist nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet um sachdienliche Hinweise von möglichen weiteren Zeugen.