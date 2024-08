Mayday: Kleinflugzeug musste auf Golfplatz notlanden

Ein Video zeigt, wie ein außer Kontrolle geratenes Flugzeug auf einem Golfplatz in Kalifornien notlanden musste. Ein Feuerwehrsprecher merkte an, dass der Pilot großes Glück hatte, unverletzt geblieben zu bleiben - und empfahl, dass er sich ein Lottoticket kaufen solle.

Am Sonntagnachmittag musste eine Piper PA28 am Putting Green des Haggin Oaks Golf Complex in Sacramento notlanden. Dabei wich ein Golfer in aller letzter Sekunde dem herannahenden Flugzeug aus - er blieb unverletzt. Auch der Pilot kam glimpflich davon und erlitt in Folge der Bruchlandung lediglich eine leicht Schnittwunde.

Plane Crash:



Haggin Oaks Golf Course



Crews arrived to a plane that emergency landed on the golf course and came to rest up against the pro shop. The pilot had minor injuries and was able to walk away from this incident. No others were injured. pic.twitter.com/P6k6OmOf3y — Sacramento Fire Department (@SacFirePIO) August 4, 2024

Was war genau passiert? Der Pilot bemerkte in 120 Metern Höhe eine mechanische Fehlfunktion, woraufhin er eine sichere Stelle zum Notlandung brauchte. Seine Wahl fiel auf besagten Golfplatz, wobei es laut dem Vizepräsidenten von Haggin Oaks ein Wunder war, dass in der normalerweise belebten Freizeitanlage niemand verletzt wurde. Dort rutschte das Flugzeug 45 bis 65 Meter weit über den Boden und kollidierte mit einem Gebäude.

A pilot crashed his plane through a practice green at a Sacramento area golf course, and almost hit a golfer working on their game. Hopefully the pilot's OK. pic.twitter.com/1D4gzWL5IA — Ryan Ballengee (@RyanBallengee) August 5, 2024

Aufgrund der Aufräumarbeiten blieben das Restaurant und der Golf-Shop vorübergehend geschlossen, während die Driving Range geöffnet blieb. Der zuständige Feuerwehrsprecher Justin Sylvia merkte an, dass der Pilot großes Glück gehabt hatte, unverletzt zu bleiben, und empfahl ihm, sich schleunigst ein Lottoticket zu kaufen.