Medizinische Sensation: Schweineherz bei Mensch eingesetzt

Ein medizinisches Wunder erstaunt die Welt: Ein Mann lebt mit einem Schweineherz.

Washington. Einem US-Patienten wurde erstmals in der Medizingeschichte ein Schweineherz implantiert. David Bennett konnte nicht mehr auf ein menschliches Herz warten, er stimmte dem riskanten Experiment als letzte Chance zu. In einer neunstündigen Operation hatten ihm dann Ärzte im University of Maryland Medical Center (USA) das Herz eines 109 Kilo schweren, ein Jahr alten Schweins, dessen DNA angepasst und das nur für diesen Zweck gezüchtet worden war, eingesetzt. Drei Tage nach der historischen OP atmet der 57-Jährige bereits alleine, eine Maschine übernimmt derzeit noch die Hälfte der nötigen Pumpleistung für den Blutkreislauf.

100.000 warten in den USA auf Spenderorgane

Durchbruch. In den nächsten Tagen soll dann das Schweineherz die ganze Arbeit übernehmen. Sein Sohn: „Es ist ein Wunder!“ Bennett selbst möchte bald nach Hause zu seinem geliebten Hund „Lucky“. Der Durchbruch gibt den 100.000 Kranken, die in den USA auf Spender­organe warten, jetzt neue Hoffnung. (bah)